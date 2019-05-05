На турнире UFC Fight Night 151 американец Эл Яквинта в главном событии уступил своему соотечественнику Дональду Серроне единогласным решением судей.

Турнир состоялся в ночь с 4 на 5 мая по московскому времени в канадской Оттаве. В главном событии в легкой весовой категории по итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.

Кроме того, в основном карде Дерек Брансон единогласным решением судей одержал победу над Элиасом Теодору, Каб Суонсон раздельным решением победил Шейна Бургоса, Брэд Катона единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили, Уолт Харрис отправил в технический нокаут Сергея Спивака, а Марк-Андре Барьё уступил Эндрю Санчесу единогласным решением судей.