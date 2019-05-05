Болельщики петербургского «Зенита» отпраздновали чемпионство любимого клуба после того, как об этом стало известно официально.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.

Кроме того, башня Лахта-центра окрасилась в сине-бело-голубые цвета. Домашний стадион команды “Газпром Арена” будет подсвечен золотым и поддержит празднование чемпионства.

Футбольный клуб “Зенит” стал чемпионом премьер-лиги впервые с сезона-2014/15. Тогда подопечные Андре Виллаш-Боаша набрали 67 очков, опередив московский ЦСКА на семь пунктов. Чемпионами России впервые стали 20 футболистов, в том числе форварды Александр Кокорин и Артем Дзюба, уже более десяти лет играющие в премьер-лиге за разные команды.