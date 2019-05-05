Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах Конора Макгрегора.

«Не так плохо для старого парня, верно?»- заявил Серроне.

По его словам, он выиграл три боя подряд, и ему нужна новая миссия – титульный бой. Серроне отметил, что хочет драться за титул, если только раньше с ним не подерется Макгрегор.

«Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это?» — обратился Серроне, слова которого приводит MMA Fighting, к ирландцу.

Ранее на турнире UFC Fight Night 151 американец Эл Яквинта в главном событии уступил своему соотечественнику Дональду Серроне единогласным решением судей.

Турнир состоялся в ночь с 4 на 5 мая по московскому времени в канадской Оттаве. В главном событии в легкой весовой категории по итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.