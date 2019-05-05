В третьем матче четвертьфинальной серии «Хьюстон Рокетс» дома в овертайме одержали победу над «Голден Стейт Уорриорз» со счетом 126:121.

Наибольшей результативностью в составе обеих команд отличился форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, в активе которого 46 очков. У защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена 41 балл. Трипл-дабл на счету на счету нападающего гостей Дрэймонда Грина, он набрал 19 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 передач.

После этого матче «Рокетс» уменьшили отрыв «Голден Стейт» в серии, счет 2-1 в пользу «Уорриорз». Следующий матч пройдет 7 мая в Хьюстоне, затем серия перенесется в Окленд, где команды сыграют 9 мая.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт» занял первое место в Западной конференции, «Хьюстон Рокетс» оказался на четвертой позиции, в первом раунде команда Стива Керра обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 4-2, подопечные Майка Д’Антони победили «Юту Джазз» со счетом 4-1.