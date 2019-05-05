Бывший футболист «Зенита» Александр Панов отказался поздравлять «Зенит» с чемпионством и рассказал, в чем причина успеха сине-бело-голубых.

По словам Панова, он не будет поздравлять «Зенит», но думает, что команда заслуженно стала чемпионом, потому что набрала столько очков, сколько позволило стать чемпионами. Главным фактором чемпионства «Зенита» Панов назвал командную игру, а также отметил, что Семак тоже приложил к нему руку.

«Кокорин? Кокорин же играл, поэтому я думаю, он также заслужил быть чемпионом», — сказал Панов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.