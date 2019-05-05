Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сразу после объявления результата матча «Арсенал» — «Локомотив» (2:0) прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

«Я надеюсь, что это не шутка пилота была по поводу результата. В остальном — удовлетворение от работы. Счастье, что мы сделали то, что хотели», — сказал Семак, слова которого приводит «Зенит ТВ».

Тренер отметил, что сначала команда порадуется победе, а потом будет думать, как подходить к оставшимся трем матчам. Семак добавил, что все игры важны, и потом в «Зените» будут думать, как играть с оставшимися соперниками и каким составом.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.