«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России по футболу. Nevasport рассказывает о пяти главных фактах, которые сопутствуют этому событию.

Анюков — пятикратный чемпион России

Правый защитник сине-бело-голубых принял участие во всех чемпионствах команды с 2007-го по 2019-й. Во всех этих сезонах , кроме, пожалуй, 2015-го, Анюков был твердым игроком основы «Зенита». Александр — главный ветеран клуба, он пришел в команду из «Крыльев Советов» 14 лет назад и до сих пор остается важным футболистом для петербуржцев.

Семак — чемпион России как игрок и как тренер

Сергей Семак — уникальный спортсмен. Во времена карьеры футболиста он сменил много российских клубов, но никто не обвинял его в отсутствии преданности и принципов. Этот игрок отличался дисциплиной и тем, что всегда был джентльменом на поле, и, возможно, поэтому ему удалось завоевать три чемпионства с тремя разными командами. Это уже уникальное достижение, которое не повторял никто. Теперь Сергей Богданович улучшил и его, добавив сверху чемпионство в качестве тренера.

Кокорин — первый чемпион России из СИЗО

Александра тоже можно назвать уникальным, и здесь не будет иронии. Кокорин точно один из самых талантливых футболистов России, но в то же время один из самых избалованных. В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча, не сделал ни одного результативного действия. Однако дважды при нем «Зенит» победил, а это уже что-то. Кокорин получит золотую медаль, и это справедливо. Все-таки он помогал своей команде на протяжении прошлых сезонов, и сейчас с ним в составе «Зенит» вполне мог бы оформить чемпионство даже раньше.

20 футболистов «Зенита» впервые стали чемпионами России

Не первый раз переживают это чувство уже упомянутый Александр Анюков, а также Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, у которых по три чемпионства, Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков — для них золото-2019 стало вторым.

«Зенит» впервые взял золото под руководством россиянина

В 2007 году долгожданное чемпионство, а позже Кубок УЕФА, петербуржцам принес голландец Дик Адвокат, в 2010 и 2012 годах дубль на свой счет записал нынешний тренер «Интера» итальянец Лучано Спаллетти, а четыре года назад сине-бело-голубых озолотил португалец Андре Виллаш-Боаш.