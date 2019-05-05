Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах команды в еврокубках на следующий сезон.

По словам Медведева, у «Зенита» много футболистов, которые выиграли чемпионат впервые, а это, по мнению президента, значит лишь одно: надо еще брать титулы.

«Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Будем ставить задачи уже европейского уровня», — сказал Медведев.

Он отметил, что команда будет играть в Лиге чемпионов, и первая задача «Зенита» — выход из группы.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.