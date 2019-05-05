Отец нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Сергей рассказал о несправделивом отношении к своему сыну со стороны Валерия Карпина.

По словам отца Дзюбы, Артем ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает, он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

Сергей Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат», рассказал, что то же самое его сын делал еще в «Спартаке» при Карпине, где Артем столько раз выручал тренера, забивая важнейшие голы, «а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал».

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.