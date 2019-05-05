Петербургский «Зенит» оказался должен 1,5 млн евро «Боке Хуниорс» и «Индепендьенте» после того, как оформил чемпионство в российской премьер-лиге, сообщают аргентинские СМИ.

Один миллион евро петербуржцы обязаны выплатить «Боке» в качестве бонуса за трансфер полузащитника Вильмара Барриоса. Такой пункт прописан в соглашении команд.

По той же причине сине-бело-голубые обязаны выплатить полмиллиона евро «Индпендьенте», у которого «Зенит» покупал Эмилиано Ригони.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.