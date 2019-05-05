Российская биатлонистка Ольга Вилухина в своем Instagram сообщила, что у неё родился ребёнок.

«Мы родились! 05.05.2019 г. в 07.19. Вес – 3230, рост – 51 см. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни!» – написала Вилухина в Instagram.

Отметим, Ольга Вилухина уже завершила карьеру. Она является трехкратной чемпионкой России и обладателем бронзовой медали чемпионата мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи Вилухина завоевала две серебряные награды, однако эти результаты были аннулированы после показаниий бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Напомним, решением МОК от 27 ноября 2017 года Вилухину пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Екатерина Боброва родила сына. Об этом сообщил её партнер в танцах на льду Дмитрий Соловьев на мероприятии, посвященном дню рождения Татьяны Навки.