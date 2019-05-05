Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский будет играть в воротах сборной России в заключительном матче Чешских хоккейных игр против хозяев турнира.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В матче с финнами ворота национальной команды защищал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, сборная России проиграла со счетом 1:3, а голкипер признан лучшим игроком встречи в составе россиян.

Напомним, Финляндия отправила в ворота Александра Георгиева по шайбе в каждом из периодов. В первом периоде на 5-й минуте отличился Харри Песонен, во втором периоде Георгиева пробил Микко Лехтонен, а в третьем периоде отличился Оливер Каски. На последней минуте матча большинство реализовал Александр Овечкин, сделав счет 1:3.