Норвежский чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации рассказал о своих методах психологической подготовки к партиям.

По словах Карлсена, в данный момент он играет с большой уверенностью, а перед каждой партией настраивает свой мыслительный процесс таким образом, чтобы убедить себя в том, что все его соперники – идиоты, пока не доказано обратное.

«Честно говоря, я понимаю, что это звучит очень высокомерно, и мне так проще. Думаю, что это правильный подход», — сказал Карлсен.

Норвежец, слова которого приводит Chess24, отметил, что он всегда выкладывался наилучшим образом в тех случаях, когда недооценивал своих оппонентов, это намного лучше, чем переоценивать их силы.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену на мемориале Вугара Гашимова, который проходил в азербайджанском Шамкире.