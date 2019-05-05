Российская фигуристка Елизавета Туктамывева в своем Instagram поздравила петербургский «Зенит» с победой в российской премьер-лиге.

«Зенит» — чемпион! Ура» — написала Туктамышева в «истории», которую опубликовала в Instagram.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.