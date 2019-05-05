Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из лондонского клуба.

По словам Кэхилла, ему посчастливилось оказаться в команде, выигравшей много трофеев, и для него было большой честью играть в «Челси» с такими легендами, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.

Кэхилл отметил, говорят, что его карьера подходит к концу, но это совсем не так, ведь он на 100% видит, что легко сможет играть еще три или четыре года, если будет следить за своей физической формой.

«Я покидаю «Челси», благодарный всем игрокам, персоналу и болельщикам, которые так помогли мне, и я ухожу с высоко поднятой головой», — сказал Кэхилл, слова которого приводит Telegraph.

Отметим, Гари Кэхилл перешел в «Челси» из «Болтона» в 2012 году. За лондонский клуб он провел 285 матчей и забил 25 голов, завоевав с командой два титула чемпиона премьер-лиги, два Кубка Англии, один Кубок английской лиги, один кубок Лиги чемпионов и один кубок Лиги Европы.