Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в текущем сезоне может стать чемпионом и российского, и украинского чемпионатов.

Украинский футболист перешёл в стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно из донецкого «Шахтёра». Ракицкий в восьмой раз станет чемпионом Украины, если «Шахтер» останется на вершине турнирной таблицы чемпионата до конца турнира. В данный момент донецкий клуб опережает киевское «Динамо» на девять очков. Обеим командам осталось провести по пять матчей.

Отметим, аргентинский полузащитник французского «ПСЖ» Леандро Паредес уже стал «двойным» чемпионом: французский клуб также досрочно выиграл Лигу 1.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов. Один из победных для «Зенита» голов «Арсенала» забил находящийся в аренде Лука Джорджевич, за что петербургский клуб его поблагодарил.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.