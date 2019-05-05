Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о чемпионате Шотландии.

По словам Джеррарда, он испытывал разочарование, наблюдая за определёнными матчами, потому что стадионы не всегда заполнены, а мяч часто находится в воздухе. Молодой тренер признался, что футбол в Шотландии оказался хуже, чем он ожидал.

«Не хочу критиковать, но пустые трибуны выглядят не очень хорошо на телеэкранах. Кроме того, мне не нравятся пластиковые поля», — сказал Джеррард, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, «Рейнджерс», набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги. Ранее «Селтик» досрочно стал чемпионом страны, обыграв в выездном матче 36-го тура «Абердин» со счётом 3:0. 5 мая команда Джеррарда проведёт матч с «Хайбернианом»

Отметим, бывший капитан «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» в 2018 году.