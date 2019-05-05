Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, которые обслужат ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и каталонской «Барселоной».

Как сообщается на сайте, встречу мерсисайдцев с каталоцами обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии. Главным судьей назначен турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Помогать ему будут соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, видеопомощником станет немец Феликс Цвайер, а его ассистентом станет Саша Штегеманн, который также представляет Германию. Четвертым рефери назначен португальский судья Артур Диаш.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», который проходил на стадионе «Ноу Камп», победу одержала каталонская команда. Счет встречи — 3:0 в пользу коллектива Эрнесте Вальверде. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.