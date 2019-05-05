Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Стипе Миочич проведут реванш 17 августа на турнире в Анахайме.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.

Напомним, ранее бойцы провели очную дуэль в июле 2018 года, когда Кормье отобрал у Миочича титул. После Даниэль провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Миочич после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.

В данный момент Миочич занимает первое место в рейтинге организации в тяжёлом месте и одиннадцатое в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Кормье является лидером pound-for-pound.

В феврале Даниэль Кормье сообщил, что не может проводить бои из-за проблем со здоровьем. Спортсмен признался, что получил травму из-за того, что чихнул.