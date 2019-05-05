Болельщик «Спартака» Виктор Лобанов сыграл свадьбу со своей невестой Дарьей на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арене».

По словам Лобанова, он с детства болеет за футбольный клуб «Спартак», и такой шанс, пожениться на стадионе, выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.

Он отметил, что его невеста к футболу относится нейтрально, однако она не возражала, ей было интересно расписаться в таком необычном месте. Лобанов рассказал, что о возможности пожениться на одной из 20 площадок они с невестой узнали непосредственно в загсе, во время подачи заявления, а когда услышали про стадион, тут же согласились.

«Сотрудники загса попросили нас поделиться впечатлениями после церемонии, потому что это поистине новинка для Москвы», — сказал Лобанов, слова которого приводит mos.ru.

Напомним, ранее московский «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.