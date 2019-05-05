Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матч заключительного этапа Евротура – Чешских игр – против команды Чехии.

В воротах сыграет Андрей Василевский, на скамейке запасных останется Илья Сорокин.

Первое звено: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

Второе звено: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;

Третье звено: Динар Хафизуллин – Александр Елесин, Никита Гусев – Артем Анисимов – Евгений Дадонов;

Четвертое звено: Александр Барабанов – Артем Блажиевский – Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников.

Отметим, нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин, Иван Телегин, защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, а также голкипер Александр Георгиев не примут участия в матче.

Матч сборных России и Чехии состоится 5 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:3. Финны отправили в ворота Александра Георгиева по шайбе в каждом из периодов. В первом периоде на 5-й минуте отличился Харри Песонен, во втором периоде Георгиева пробил Микко Лехтонен, а в третьем периоде отличился Оливер Каски. На последней минуте матча большинство реализовал Александр Овечкин, сделав счет 1:3.