Российское антидопинговое агентство требует от «Зенита» наказать защитника «Зенита» Бранислава Ивановича за споры с допинг-офицерами во время сдачи допинг-теста перед матчем против «Динамо».

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, проверяющие посетили тренировку команды 23 апреля и выбрали нескольких игроков для сдачи теста, в том числе и Ивановича, который отказывался сдавать анализы, кричал и прогонял допинг-офицеров из туалета.

Сообщается, что теперь РУСАДА требует, чтобы «Зенит» отчитался о наказании Ивановича за неподобающее поведение.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.