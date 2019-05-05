Нападающий Дмитрий Кагарлицкий рассказал об интересе со стороны пяти клубов Континентальной хоккейной лиги.

По словам Кагарлицкого, у него нет ясности, в каком клубе он начнет следующий сезон. Хоккеист отметил, что он ведет переговоры с пятью командами из России, в том числе с омским «Авангардом». Игрок добавил, что все пять предложений примерно одинаковые по условиям

«Конкретики по переговорам с «Динамо» тоже нет. Жду, что будет дальше с новым руководством», – сказал Кагарлицкий, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, завершившийся сезон нападающий провел в составе московского «Динамо». В 61 матче регулярного чемпионата он набрал 61 (24+37) очко, в 11 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.