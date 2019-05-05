Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Голландии по футболу Рафаэль ван дер Варт начал с победы свой первый профессиональный турнир по дартсу.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, в первом круге Открытого чемпионата Дании 36-летний голландец обыграл Томаса Андерсена со счётом 4:2. Отмечается, что спортсмену, находившемуся в одном точном броске от победы, потребовалось семь попыток, чтобы закончить игру, однако уже в следующем раунде ван дер Варт со счётом 0:4 проиграл хозяину соревнований, датчанину Могенсу Кристенсену, и покинул соревнования.

Ранее бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком. По словам ван дер Варта, российский тренер — веселый парень, который любит шутить, а люди в Голландии любят его. Ван дер Варт отметил, что ему приятно наблюдать за работой Слуцкого, пусть арнемцы и показывают не лучшие результаты.