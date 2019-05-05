Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, какова будет трансферная политика клуба во время летнего трансферного окна.

По словам Медведева, в «Зените» будут думать не о количестве трансферов, а об их качестве.

Президент считает, главное, чтобы команда сохранила победный дух — не только желание выигрывать, но и то, что в клубе ненавидят проигрывать.

«Легко любить побеждать, но важно воспитать в себе чувство непереносимости поражений. Это путь к следующим победам. Я уверен, что команда сохранит этот настрой!» — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.