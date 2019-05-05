Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об Антоне Заболотном и Ярославе Ракицком.

По словам Боярского, ему хотелось бы, чтобы Заболотный регулярно проявлял себя на поле в официальных матчах, а не только в двусторонках. Актер считает, что играть в такой команде, как «Зенит» — это как выступать на сцене Большого драматического театра, где лучшие артисты и лучшие режиссеры.

«Ракицкий попал в лучший футбольный театр России. А на сборную я бы на его месте забил. Клубный футбол круче международного», — сказал Боярский, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.