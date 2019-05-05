В матче 27-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с башкирской «Уфой» со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «Крыльев Советов» забил Артем Тимофеев, арендованный у «Спартака». Игрок отличился на 12-й минуте встречи с передачи Дениса Ткачука.

У уфимцев отличился румынский защитник Ионут Неделчару на 93-й минуте встречи.

После 27 матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 27 баллов. Подопечные Вадима Евсеева с 25 баллами идут на 14-й строчке в чемпионате России.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 11 мая на выезде против грозненского «Ахмата». Клуб из Башкортостана одним днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Напомним, ранее в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», но благодаря тому, что «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу», петербуржцы стали чемпионами России, так как математически стали недосягаемы для конкурентов.