Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, какими видами спорта занимаются его дочери, и хочет ли он видеть их в единоборствах.

Слова знаменитого бойца цитирует агентство ТАСС. Емельяненко заявил, что девочкам хватает и отца в ММА. Старшая дочь Мария занимается лишь оздоровлением организма, ходит в фитнес-клуб, чтобы поддерживать себя в форме. Две средние дочери бойца Василиса и Елизавета занимаются эстетической гимнастикой, а младшие — слишком маленькие, чтобы заниматься спортом.

Всего у Федора Емельяненко и его супруги пять дочерей.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, также он четыре раза становился чемпионом мира по версии промоушена Pride FC, по два раза в промоушенах RINGS и WAMMA.