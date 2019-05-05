Стало известно, что 26 мая, в воскресенье, в Санкт-Петербурге пройдет парад в честь победы футбольного «Зенита» в чемпионате России. Об этом сообщил президент клуба Александр Медведев.

Слова главы «Зенита» цитирует агентство ТАСС. «Автобусный парад будет 26-го числа — все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города», — заявил Медведев после того, как команда в статусе чемпионов России приземлилась в Петербурге. Мероприятие пройдет после заключительного матча в РПЛ с красноярским «Енисеем».

Ранее команда чемпионские автобусные парады не проводила. Проезд по городу с трофеем команда устраивала в честь чемпионства в сезоне 2014/15, однако, это не стало общегородским мероприятием.

Напомним, после поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» «Зенит» стал недосягаем для конкурентов и досрочно стал чемпионом России по футболу. В аэропорту Пулково-2 команду встречало около 5000 болельщиков.