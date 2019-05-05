Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, достанется ли нападающему команды Александру Кокорину золотая медаль чемпионата России. Слова главы цитирует портал Чемпионат.com.

Медведев заявил: «Все, кто имеет отношение к чемпионству, все, кто внес вклад – достойны не только звания чемпионов, но и медали как символа этой победы». Также президент «Зенита» добавил, что никто не будет обделен. Всего на команду Российская Премьер-лига выделяет 40 медалей, их количество можно увеличить с помощью специального ходатайства.

Напомним, Александр Кокорин большую часть сезона провел в СИЗО-2 «Бутырка», поскольку проходит обвиняемым по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Приговор по делу ещё не озвучен, адвокаты прогнозируют, что он может быть вынесен на майских праздниках или чуть позднее.