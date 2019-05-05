Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о том, как прошел его шахматный поединок с Сергеем Карякиным. Слова спортсмена приводит агентство Р-Спорт.

По словам Емельяненко, он не помнит, когда научился играть в шахматы, однако в этом спорте сильным себя не считает. В жизни Емельяненко были поединки с двумя великими шахматистами — Анатолием Карповым и Сергеем Карякиным. «Чувствовалось, что там шансов у меня нет», — заявил боец.

Когда Емельяненко играл с Карякиным, он пошел на риск, однако скоро понял, что против такого соперника прием не пройдет. «У него все рассчитано. Он меня под орех разделал», — заключил Емельяненко.

Напомним, Сергея Карякин является вице-чемпионом мира по шахматам 2016 года и чемпионом мира по быстрым шахматам.