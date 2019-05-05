Сборная России по хоккею начала третий матч чешского этапа Евротура против команды Чехии. Встреча проходит на «Арене-Брно» в городе Брно.

Сейчас сборная России с 19-ю очками лидирует в общем зачете Евротура на исходе четвертого этапа, матч с чехами — встреча за первое место в таблице.

Ворота в матче защищает голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сыграют в одном звене с Кириллом Капризовым, Евгений Малкин — с Никитой Кучеровым и Михаилом Григоренко.

Игры чешского этапа Евротура являются подготовительными для сборной России перед чемпионатом мира по хоккею в Словакии, который стартует через неделю, 12 мая. Ранее на чешском этапе россияне проиграли Швеции и Финляндии.