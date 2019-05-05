Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью может подписать контракт с шотландским клубом «Селтик» из Глазго. Информация об этом появилась на портале Sky Sports Italia.

Источник отмечает, что португалец готов рассмотреть предложение от клуба, идея пригласить Моуринью в Штоландию принадлежит руководству «Селтика». Агент тренера Жорже Мендеш также отметил, что при определенных условиях вариант с переездом в чемпионат Шотландии будет для Моуринью основным.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может вернуться в чемпионат Италии, а также возглавить «Пари-Сен-Жермен» в случае ухода Томаса Тухеля. Если немец сохранит свой пост, то португальский специалист рассмотрит вариант с «Селтиком».

Напомним, в декабре 2018 года Жозе Моуриньо был уволен из «Манчестер Юнайтед», его место занял Уле Гуннар Сульшер.