Японская фигуристка Рика Кихира в следующем сезоне планирует включить в произвольную программу четверной прыжок и два тройных акселя. Об этом сообщает портал Japan Times.

Кихира заявила, что надеется до начала сезона натренировать один из четверных прыжков, чтобы включить его в программу. Аксель в три с половиной оборота она прыгает с прошлого сезона, однако не на всех соревнованиях прыжок удавалось исполнить чисто.

Пример фигуристка берет с четверных прыжков двукратного чемпиона Олимпийских игр Юдзуру Ханю, поскольку на вид их исполнение кажется очень легким.

Напомним, в прошлом сезоне Рика Кихира победила в финале Гран-при, оставив на второй строчке Алину Загитову, однако стала лишь четверной на чемпионате мира в Сайтаме из-за ошибок в короткой программе и падений в произвольной.