Российские хоккеисты официально стали чемпионами Еврохоккейтура в сезоне 2018/19, не сыграв заключительный матч с командой Чехии.

Победа команды Ильи Воробьева стала возможной, поскольку Швеция в последнем туре обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.

На данный момент последнее место в таблице Евротура текущего сезона занимает Чехия, у них 14 баллов. У Швеции после победы над финнами стало 17 очков. Сборная Финляндии в сегодняшнем матче очков не набрала и осталась с 19-ю баллами, столько же очков и у россиян. Однако сборная России опережает соперников по дополнительным показателям, а значит, даже если и проиграет Чехии, то первое место не потеряет.

На заключительном этапе Евротура сборная России проиграла дважды: сначала со счетом 6:4 Швеции, а затем со счетом 3:1 Финляндии.