Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации СМИ, претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции. Российский футбольный союз также занял нейтральную позицию в конфликте. В «Зените» с Ивановичем провели дисциплинарную беседу по требованию РФС, поэтому конфликт можно считать исчерпаным. Никаких санкций в сторону клуба не поступит.

Напомним, накануне матчем с «Динамо» капитан «Зенита» Бранислав Иванович пытался прогнать допинг-офицеров из туалета во время сдачи пробы и ругался в их адрес. За подобную выходку в «Локомотиве» Игоря Денисова оштрафовали на 1 миллион рублей.