Главный тренер сборной Италии по футболу и бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини обратился к своей бывшей команде после победы в чемпионате России по футболу.

Поздравление итальянский тренер написал в своем официальном аккаунте в «Твиттере». Манчини ретвиттнул одно из сообщений «сине-бело-голубых» о победе, назвал победу «Зенита» в чемпионате заслуженной и пожелал команде всего самого наилучшего в будущем.

Congratulations on your well-deserved victory. Wish you all the very best in the future!@fczenit_en ✌ https://t.co/AfqlrxOMTx

— Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2019 г.