Португальский полузащитник Мигель Данни посетит матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Об этом в интервью порталу Sport24 заявил российский телекомментатор Геннадий Орлов.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет на «Газпром-Арене» в Петербурге 12 мая, в воскресенье. Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. На этой игре «сине-бело-голубым» вручат кубок чемпионов России по итогам сезона, поскольку команду Сергея Семака уже нельзя будет догнать по турнирной таблице.

Напомним, Мигель Данни выступал за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год, в составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также выиграл в своем первом матче за клуб Суперкубок УЕФА.