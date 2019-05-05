В матче 27 тура Российской премьер-лиги футболисты московских клубов ЦСКА и «Динамо» победителя не выявили. Встреча прошла на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыли армейцы: на 28-й минуте первого тайма мяч забил игрок ЦСКА Яка Бийол, ассистировал ему Иван Обляков. Спустя семь минут «бело-голубые» счет сравняли, отличился Мигель Кардозу. До перерыва «Динамо» довело еще одну опасную атаку до гола, мяч на счету форварда Кирилла Панченко.

Весь второй тайм ЦСКА провел в попытках отыграться и на 85-й минуте, наконец, счет сравнял. Такума Нисимура забил с передачи Ивана Облякова.

ЦСКА сейчас находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, потеря очков с «Динамо» осложнит борьбу за зону Лиги чемпионов. «Динамо» набрал 30 очков и пока не обезопасил себя от зоны вылета.