Российский актер театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал выступления форварда «сине-бело-голубых» Антона Заболотного за команду.

В интервью порталу «Советский Спорт» Боярский заявил: «Каждому фрукту – свое время». Как считает народный артист РСФСР, для того, чтобы нападающий соответствовал общему уровню команды, нужно приложить усилия не только игроку, но и главному тренеру. Тогда, по мнению Боярского, Заболотный еще принесет команде пользу.

Напомним, вчера, 4 мая, «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом«. От поражения команду спас гол Себастьяна Дриусси, передачу на него отдал вышедший на замену Антон Заболотный. Затем московский «Локомотив» проиграл «Арсеналу», сделав «Зенит» чемпионом России текущего сезона.