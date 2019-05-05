Голландский футбольный тренер Дик Адвокат поздравил свой бывший клуб санкт-петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России и рассказал о людях, построивших нынешнюю команду.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Адвокат высказал свои поздравления болельщикам клуба, он до сих пор вспоминает их с теплотой. Также голландский специалист заявил, что рад за руководство сине-бело-голубых. По мнению Адвоката, архитектор современного «Зенита» — это в первую очередь Сергей Фурсенко, экс-президент клуба, покинувший пост в феврале 2019 года. Вспомнил Адвокат и об Александре Дюкове, экс-председателе совета директоров «Зенита», председателе ПАО «Газпром» Алексее Миллере и бывшем спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.

Напомним, Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, с ним клуб стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.