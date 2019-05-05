Сборная России по хоккею не смогла удержать преимущество в первом периоде матча Еврохоккейтура с командой Чехии, команды ушли на перерыв при счете 1:1. Встреча проходит в чешском городе Брно и является заключительной в сезоне в рамках Евротура.

На 12-й минуте счет в матче открыл нападающий Кирилл Капризов, ассистировал ему Александр Овечкин. Спустя пять минут россияне пропустили: с передачи Давида Музила шайбу в ворота Андрея Василевского отправил Михал Репик.

Текущая игра никак не повлияет на место России в турнирной таблице Евротура: благодаря поражению Финляндии россияне не опустятся на вторую строчку. Таким образом, Россия досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2018/19, несмотря на два поражения в рамках чешских хоккейных игр.