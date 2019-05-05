Российский актер театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский рассказал о том, что посвятит любимому клубу новую песню.

В интервью порталу «Советский спорт» Боярский рассказал, что собирается написать поздравительную песню для «сине-бело-голубых». Артист уже работает над новой композицией. «Давно хотел так отблагодарить любимую команду – теперь вот долгожданный момент настал», — заявил Боярский.

О сроках готовности песни про «Зенит» Боярский пока говорить не хочет, однако сначала ему надо посоветоваться с бывшими игроками клуба Александром Кержаковым и Анатолием Тимощуком.

Напомним, вчера, 4 мая, после поражения московского «Локомотива» от тульского «Арсенала» «Зенит» стал недосягаем для соперников по таблице и в пятый раз в истории клуба стал чемпионом России по футболу.