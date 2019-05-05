Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил тульский «Арсенал» за ускоренное чемпионство «Зенита». Об этом сообщает официальная страница Тульской области в социальной сети «Вконтакте».

Видеообращение Артем Дзюба записал вместе с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В своей речи он вспомнил болельщиков из Тулы: «Болельщики «Арсенала» – потрясающие, я вас помню. Играть в Туле было одно удовольствие». Также форвард «Зенита» пожелал команде выиграть Кубок России и выйти в Лигу Европы.

Напомним, вчера, 4 мая, тульский «Арсенал» победил на своем поле московский «Локомотив», тем самым сделав «Зенит» досрочным чемпионом России этого сезона. Артем Дзюба выступал за тульский «Арсенал» в 2018 году, будучи в аренде.