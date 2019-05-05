Сборная России по хоккею ведет в счете в матче с командой Чехии после второго периода. Матч проходит в рамках чешского этапа Еврохоккейтура на «Арене-Брно».

После второго периода команда выигрывает со счетом 3:1. В первом периоде шайбу забросил Кирилл Капризов, ассистировали ему в этом Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Во втором периоде уже забил сам Кузнецов с передачи Артема Анисимова.

В третьем голе сборной России также поучаствовал Кузнецов — он отдал передачу на Дмитрия Орлова.

Текущая игра никак не повлияет на место России в турнирной таблице Евротура: благодаря поражению Финляндии россияне не опустятся на вторую строчку. Таким образом, Россия досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2018/19, несмотря на два поражения в рамках чешских хоккейных игр.