Хоккейные клубы «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старс» начали шестой матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли.

Сейчас счет в серии 3:2. Стартовала серия в Сент-Луисе, первую встречу выиграли хозяева со счетом 3:2, затем «Даллас» победил 4:2. В Техасе «звездам» опять не повезло в первом матче — «Сент-Луис» вырвал победу со счетом 3:4. В четвертой встрече «Даллас» счет уравнял, победив 4:2, а в пятом матче вышел в серии вперед.

В случае победы «Далласа» команда Александра Радулова квалифицируется в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Если победит «Сент-Луис», то команды сыграют еще один матч 8 мая.

Пока в полуфинал Кубка Стэнли квалифицировался только клуб «Каролина Харрикейнс», который в четырех матчах обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».