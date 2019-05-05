На шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале состоялся очередной соревновательный день. Свои программы показали танцевальные пары.

В каждой команде после этапа осталось по два дуэта: одна пара из каждой тройки покинула проект. Темой выпуска стали песни из кинофильмов и мюзиклов.

Команда Ильи Авербуха лишилась пары Арина Панфилова/Дмитрий Щербаков: участники исполнили программу под музыку из мюзикла «Кошки». Максим Траньков по итогам выпуска потерял дуэт Яны Матвейшиной и Тимофея Субботина, они танцевали под музыку из кинофильма «Матрица».

Не пощадили судьи и пару Марии Сорокиной и Арсения Антропова, они перевоплотились в героев фильма «Привидение». Команду Романа Костомарова покинула пара Софьи Шипиловой и Матвея Лысова: они исполнили номер в качестве героев французского фильма «Высокий блондин в черном ботинке».

В следующей программе, эфир которой состоится 12 мая, новые программы покажут девочки-одиночницы.