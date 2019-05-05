Футбольный клуб «Ростов» к ничьей свел результат в заключительном матче 27 тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром«.

Счет в матче открыл Виктор Классон на 25-й минуте встречи. Он реализовал пенальти, заработанный Урошем Спаичем: защитника «Краснодара» за футболку схватил Иван Новосельцев и судья указал на точку.

Спасительный гол «Ростова» оформил Эльдор Шомуродов на 89 минуте встречи. Он забил гол с передачи Романа Еременко, выйдя на замену за 23 минуты до конца матча.

Ничья с «Ростовом» не позволила «Краснодару» догнать «Локомотив» по таблице: «быки» так и остаются третьими с 47 очками. Подопечные Валерия Карпина остаются на седьмой строчке с 37 баллами, однако шансов подняться выше и догнать тульский «Арсенал» очень мало.