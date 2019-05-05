Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче Еврохоккейтура. Встреча прошла на «Арене-Брно» в городе Брно и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: сначала отличился Кирилл Капризов с передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, чехи на это ответили шайбой Яна Коваржа.

Во втором периоде отличился Евгений Кузнецов с передачи Артема Анисимова, затем с его передачи шайбу забросил защитник Дмитрий Орлов. В третьем периоде Кузнецов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. Ассистировали ему Капризов и Овечкин.

Текущая игра никак не повлияла на место России в турнирной таблице Евротура: благодаря поражению Финляндии россияне не опустились бы на вторую строчку даже в случае поражения. Таким образом, Россия досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2018/19, несмотря на два проигрыша в рамках чешских хоккейных игр.