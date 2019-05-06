Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 6 мая, проведет второй матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против краснодарского «Локомотива-Кубань».

Встреча пройдет на арене «Баскет-Холл» и начнется в 20:00 по московскому времени. В предыдущем матче «Зенит» неожиданно одержал верх над соперником из Краснодара, победив со счетом 78:69. В первой четверти игра была равна, и по окончании на табло горел счет 15:15. Затем на втором отрезке «Зенит» на один балл вырвался вперед — 19:18, в третьей четверти преимущество «сине-бело-голубых» сохранилось — 24:22. В заключительной четверти команда обеспечила себе отрыв, победив 20:14 и установила окончательный счет на табло.

Серия в плей-офф Единой Лиги ВТБ длится до трех побед.

Первый домашний матч в плей-офф «Зенит» сыграет в четверг, 9 мая, на «Сибур-Арене». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.